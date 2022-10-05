На Петербург надвигаются атлантические циклоны со штормами и подъемом воды в Неве

Главный синоптик Петербурга предупредил: после 6 октября в Северной Столице начнется смена атмосферных процессов определяющих погоду в регионе. В частности, с Атлантики надвинется циклон со штормами и подъемами уровня воды в Неве.

Синоптик Александр Колесов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам во второй половине недели. По его словам, после 6 октября в Петербурге начнется смена атмосферных процессов. Так на погоду региона начнут влиять атлантические циклонв — они принесет настоящую осеннюю погоду со штормами и подъемами уровня воды в Неве и Невской губе.

«Погоду на Северо-Западе определяли антициклоны, очень часто южные циклоны, реже холодные с севера. И вот пришло время, когда активизируется Атлантика и начинает направлять к нам циклоны. В предстоящую неделю целая серия циклонов с запада будет смещаться севернее Санкт-Петербурга», — отметил Колесов.

Теплый воздух и дожди принесут в город западные ветра. Усиление ветра в южных частях таких циклонов достигнет 15-18 м/с, а на акватории Финского залива и 20 м/с, что неизбежно вызовет повышение уровня воды.

«Первый такой циклон начнет влиять на Санкт-Петербург уже 6 октября, поэтому в ночь на 7 октября ожидается сильный западный ветер и первый подъем уровня в Неве до 1 метра и выше», — уточнил Александр Колесов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что облачный вихрь 5 октября принесет в Петербург сумрак и небольшие дожди.