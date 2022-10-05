Облачный вихрь 5 октября принесет в Петербург сумрак и небольшие дожди

Погода в Санкт-Петербурге 5 октября испытает влияние передней части циклона. Будет облачно, немного дождливо и холодно.

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в среду, 5 октября. По его словам, циклон принесет в город облака и влагу.

«Северную столицу не оставляют в покое циклоны. Вот и сегодня регион начнёт ощущать влияние очередного облачного вихря, на этот раз североатлантического. Неторопливо приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, местами пройдут небольшие дожди», — отметил синоптик.

Температура воздуха в этот сумрачный день составит +10…+12 градусов, в Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг погода будет примерно такой же — пройдут небольшие дожди, и будет на 2-3 градуса теплее.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что за минувшую ночь в Петербурге выпало почти 20% от месячной нормы осадков.