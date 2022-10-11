Культовая панк-группа Blink-182 объявила о своем воссоединении

Blink-182 воссоединилась в «золотом» составе с гитаристом и вокалистов Томом ДеЛонгом, покинувшим группу в 2015 году.

После череды слухов и сплетен легенды поп-панка Blink-182 объявили о воссоединении в «золотом» составе. Невероятную новость фанаты группы прочитали в соцсетях группы, в частности, на YouTube появился короткий ролик с промо грядущего тура группы.

«Мы возвращаемся. Тур грядет. Альбом грядет. Том возвращается», — многообещающе подписала группа ролик.

Речь идет о гитаристе и вокалисте Томе ДеЛонге, покинувшем коллектив 2015 году. Он отправится в мировое турне вместе с бессменным басистом «блинков» Марком Хоппусом и барабанщиком Трэвисом Баркером.

В следующем году трио выпустит новый альбом, первый сингл которого выйдет уже 14 октября. Группа не уточнила, является ли такое воссоединение разовой акцией, или музыканты продолжат выступать в таком составе и дальше.

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