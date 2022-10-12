Экосистема Финского залива в Петербурге пополнилась почти 4 тысячами мальков сига

Несколько тысяч мальков сига выпустили в Финский залив в Петербурге. Такие мероприятия нужны для поддержания биоразнообразия акватории региона.
По информации пресс-службы дирекции Комплекса защитных сооружений города от наводнений, петербургские биологи произвели выпуск мальков сига в Финский залив. В общей сложности воды залива пополнились более, чем 3,7 тысячами особей этой рыбы.
Представители комплекса пояснили, что это делается для поддержания водного биоразнообразия. До места выпуска рыбешек доставили на специально оборудованном транспорте.
«Мальки были выращены в Псковской области в деревне Гаврильцево в специальных прудах и на естественных кормах для лучшей приживаемости в новых условиях», — отметили в пресс-службе.
Место выпуска мальков также было выбрано неслучайно. Именно в этой области имеются наиболее благоприятные условия для развития молоди, а также сохранена хорошая экология.
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