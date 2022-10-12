Setl Group строит детский сад с бассейном в Выборгском районе

Setl Group строит детский сад с бассейном в Выборгском районе
Фото: Setl Group

Застройщик Setl Group начал строить второй детский садик в ЖК высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе. В общей сложности детский сад примет 260 детей разных возрастов. В эксплуатацию его планируют ввести в 4-м квартале 2023 года.

Детский сад будет располагаться по соседству с домами первой и второй очередей ЖК «Панорама парк Сосновка» в центре квартала. Всего в новом здании будет три этажа. Фасады детского сада оформлены в яркие оттенки – преимущественно белый и желтый – с контрастными элементами серого цвета.

Для детей разных возрастов предусмотрены индивидуальные входы. Внутри здания также будут располагаться отдельные помещения для занятий с дошкольниками разного возраста. В общем блоке будут находиться кабинеты для всестороннего развития детей: игровые и кружковые помещения, залы для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн. Кроме того, в детском саду предусмотрен свой медицинский пункт.

Во дворе садика застройщик обустроит газоны, высадит кустарники и деревья, установит малые архитектурные формы. Кроме того, на территории появятся две физкультурные площадки и отдельные игровые зоны для ясельных, младших, средних, старших и подготовительных групп.

Новый детский сад будет уже вторым в проекте «Панорама парк Сосновка». Ранее в 2022 году Setl Group начал строительство первого детского сада с бассейном, который сможет принять 250 малышей. Его также планируют ввести в эксплуатацию в 4-м квартале 2023 года.

Эксклюзивным брокером проекта «Панорама парк Сосновка» выступает «Петербургская Недвижимость».

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