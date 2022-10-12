Петербуржцы смогут бесплатно послушать лекции на международной конференции «Световой дизайн» 13 и 14 октября

В Петербурге в четверг и пятницу пройдет международная конференция «Световой дизайн» — 2022: «умная» световая среда городов в условиях новых вызовов и реалий. Петербуржцам представят концепцию принципиально нового освещения Северной Столицы.

Главное интеллектуальное событие России в области светового дизайна — международная научно-практическая конференция «Световой дизайн», — состоится в Петербурге 13 и 14 октября. В этом году мероприятие посетит около 1500 участников из разных стран мира и регионов России.

В четверг и пятницу жители Северной Столицы смогут абсолютно бесплатно послушать на коференции ведущих российских и международных экспертов в области светового дизайна, архитектуры и урбанистики.

Также в течение двух дней петербуржцам предоставят возможность посещать лекции, презентации, панельные дискуссии и открытые образовательные мероприятия, направленные на развитие Петербурга как центра световой культуры России.

Торжественное открытие и первый день конференции состоятся 13 октября в 10.00 в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Второй день конференции пройдет на площадках Академии Штиглица и галереи «Цифергауз» на острове Новая Голландия.

Желающим посетить конференцию следует пройти предварительную регистрацию.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Эрмитаж запустил инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность».