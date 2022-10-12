Петербург могут включить в проект бесплатных путешествий для школьников

Петербург могут включить в проект бесплатных путешествий для школьников
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

ЗакС попросил кабмин обеспечить школьников Петербурга бесплатными турами в Кремль

По информации Форпост, депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно одобрили обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о включении города в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников — в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ко второму чтению к обращению депутат Михаил Барышников предложил одну поправку о расширении списка мест, которые могли бы посещать дети Петербурга.

«…не стали зацикливаться только на местах скорби и военной славы, сделали мотивировку более культурно-просветительской», — пояснил свою инициативу Барышников.

В ЗакСе такую корректировку поддержали, как и проект в целом. В первом чтении письмо рассматривали еще в середине прошлого месяца. Тогда представители «Единой России», которые и составили само письмо, заявили, что, по их мнению, нынешние школьники, нее видевшие Кремль, Поклонную гору или Мамаев курган, из-за недостатка информации могут прийти к протестным настроением.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургские депутаты предложили ужесточить требования для школьной охраны.

ЗакС новости СПб путешестви школьники


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Питательный пепел вулкана Тонга вызвал аномальный рост фитопланктона в океане
Американские ученые помогли мужчине вылечиться от аллергии на оргазм
«Мы обе певицы нашей страны»: Алла Пугачева встретилась с ...
Петербург могут включить в проект бесплатных путешествий для школьников
Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Марго Робби появились в российском ...
Смольный повысил уровень минимальной зарплаты в Петербурге до 23,5 тысяч рублей
Петербуржцы смогут бесплатно послушать лекции на международной конференции ...
Отобравшие термо-сумку у доставщика еды петербуржцы получили на двоих почти ...