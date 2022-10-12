Петербург могут включить в проект бесплатных путешествий для школьников

По информации Форпост, депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно одобрили обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о включении города в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников — в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ко второму чтению к обращению депутат Михаил Барышников предложил одну поправку о расширении списка мест, которые могли бы посещать дети Петербурга.

«…не стали зацикливаться только на местах скорби и военной славы, сделали мотивировку более культурно-просветительской», — пояснил свою инициативу Барышников.

В ЗакСе такую корректировку поддержали, как и проект в целом. В первом чтении письмо рассматривали еще в середине прошлого месяца. Тогда представители «Единой России», которые и составили само письмо, заявили, что, по их мнению, нынешние школьники, нее видевшие Кремль, Поклонную гору или Мамаев курган, из-за недостатка информации могут прийти к протестным настроением.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургские депутаты предложили ужесточить требования для школьной охраны.