Питательный пепел вулкана Тонга вызвал аномальный рост фитопланктона в океане

Питательный пепел вулкана Тонга вызвал аномальный рост фитопланктона в океане
Фото: unsplash

Гавайские ученые выяснили, что извержение вулкана Тонга стимулирует жизнь в океане и вызывает масштабный рост фитопланктона.

По информации Центральной службы новостей, в январе 2022 года крупнейшее за сто лет подводное извержение вулкана в Королевстве Тонга вызвало резкий рост фитопланктона. Оказалось, всего через 48 часов после извержения цветение микроскопических водорослей покрыло территорию, почти в 40 раз превышающую размер острова Оаху на Гавайях.

Группа исследователей проанализировала спутниковые изображения и выяснила, что именно вулканический пепел спровоцировал рост фитопланктона. Хлопья золы стали ценным питательным элементом.

«Мы были впечатлены, увидев большую область с высокой концентрацией хлорофилла в течение столь короткого времени после извержения. Это показывает, как быстро экосистема может реагировать на удобрение питательными веществами», — прокомментировал открытие исследователь Дэйв Карл.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что экосистема Финского залива в Петербурге пополнилась почти 4 тысячами мальков сига.

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