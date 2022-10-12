«Ему нужно отдыхать от нас»: певица Слава прокомментировала слухи о разрыве с бизнесменом Анатолием Данилицким

Певица Слава прокомментировала сплетни вокруг своей персоны и отношений с бизнесменом Анатолием Данилицким. Оказалось, звезда и не планировала расставаться со своим возлюбленным.

По информации Starhit, по Сети поползли слухи о расставании Славы с бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица прокомментировала сплетни, отметив, что у нее действительно есть любимый человек, просто звезда никогда не была в официальном браке.

Так информация о расставании пары оказалась недостоверной, однако переезд Анатолия Данилицкого Слава все-таки подтвердила. В начале этого года певица лично сообщила, что любимый съехал от нее.

«Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось. Мы каждый день видимся, но спит он дома, так что спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!» — объяснила такое решение исполнительница.

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