ФАС обязала оператора МТС снизить тарифы

По информации пресс-службы ФАС, оператор МТС признан виновным в нарушении антимонопольного законодательства.

«Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — отметили в ФАС.

МТС необоснованно увеличил цены на услуги для своих абонентов в августе на 8,4%. Стоимость других тарифов оператор повторно повысил в среднем на 9,7% в сентябре и октябре. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило свыше 20% при уровне индекса потребительских цен в конце августа 10,5%.

ФАС пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования нарушает потребительские интересы. Что касается размера штрафа для компании, то он будет определен в ходе административного расследования

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