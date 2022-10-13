В Петербурге двухмесячный малыш со СМА получил укол самого дорогого в мире препарата

В Петербурге двухмесячный малыш со СМА получил укол самого дорогого в мире препарата. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

В Петербурге двухмесячный малыш со СМА получил укол самого дорогого в мире препарата. Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Маленький петербуржец получил дозу самого дорогого в мире лекарства «Золгенсма» в Первой детской больнице города. У ребенка диагностировали спинальную мышечную атрофию, и он стал первым самым юным пациентом в истории Северной столицы, получивший лечение таким препаратом.

В пресс-службе комитета по здравоохранению города рассказали, что «Золгенсма» успешно применяется при лечении тяжелого генетического заболевания спинальной мышечной атрофии, но вводится только один раз в жизни.

Ребенок, у которого выявили смертельно опасное заболевание, является одним из более 31 тысячи петербургских детей, которые прошли через пилотную программу по выявлению СМА. Среди тех, кто прошел процедуру, у 579 выявили ген СМА, а еще у четырех малышей заболевание подтвердилось полностью.

Препарат «Золгенсема» должен быть введен до достижения ребенком двух лет, в связи с этим тесты проводятся совсем маленьким детям, новорожденным.

Сейчас в очереди на получение препарата стоит еще одна малышка. В ближайшее время ей проведут процедуру. Закупкой лекарств занимается благотворительный фонд «Круг добра».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по здравоохранению Петербурга посоветовал местным медикам отказаться от поездок за границу. Подобные рекомендации связаны с безопасностью сотрудников.