За сутки в Петербурге скончалось 18 пациентов с коронавирусом

По всей России за сутки скончался 99 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 18 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 1 — 19 человек.

На 14 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 46 357 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 503 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 388 709 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской академии наук заявили о продолжении мутации коронавируса. Эксперты заметили, что в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.