Вирусологи РАН предупредили о продолжении мутации коронавируса

В Российской академии наук заявили о продолжении мутации коронавируса. По словам экспертов, в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.

По данным ТАСС, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев заявил, что вирус SARS-CoV-2 будет мутировать и дальше, однако темп этого процесса сложно предсказать.

Эту же мысль подтвердила 5 октября эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. По ее словам, коронавирус никуда не денется в ближайшее время — он продолжит мутировать и циркулировать в обществе. С таким прогнозом согласился и Александр Лукашев.

«Год назад появление варианта «омикрон» стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем — это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз. Поэтому да, вирус однозначно будет мутировать, но с какой скоростью — то есть, будут это небольшие изменения или это будут радикальные изменения, как в случае с «омикроном», — пока что предсказать сложно», — подвел свою мысль Лукашев.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что за минувшие сутки в России еще 20,5 тысяч человек заразились коронавирусом.