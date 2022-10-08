За минувшие сутки в России еще 20,5 тысяч человек заразились коронавирусом

В России возросло число подтвержденных случаев заражения ковидом. Так к 8 октября количество заболевших возросло на 20 571 человек, умерших — на 106 человек.

По информации стопкоронавирус.рф, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 571. При этом число случаев летальных исходов из-за ковида увеличилось на 106 единиц.

Днем ранее в стране зарегистрировали 22 268 случаев заражения и 104 смерти, а всего с начала пандемии — 21 184 513 и 388 097 соответственно.

Что касается Петербурга, то здесь число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 1 318 против 1 443 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 769 572 случая заражения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что от гриппа вакцинировались уже 1,4 млн петербуржцев. Больше всего вакцинированных – в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском и Калининском районах.