От гриппа вакцинировались уже 1,4 млн петербуржцев

От гриппа вакцинировались уже 1,4 млн петербуржцев
Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Петербурге полным ходом идет вакцинация от гриппа и коронавируса. Так, с начала 2022 года от гриппа привились более 1,4 млн петербуржцев.

Больше всего вакцинированных – в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском и Калининском районах. Также в городе открыты передвижные прививочные пункты. 39 таких работают в 14 районах города. В них только за неделю привили почти 19 тысяч человек, сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Петербуржцам напомнили, что вакцинация остается одной из самых эффективных мер по сохранению жизни и здоровья. Она особенно важна для беременных женщин и пожилых людей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге 1859 граждан прошли назальную вакцинацию от коронавируса.

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