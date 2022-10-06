Почти 2 тыс. петербуржцев прошли назальную вакцинацию от коронавируса

В Петербурге 1859 граждан прошли назальную вакцинацию от коронавируса.

На данный момент вакцина «Спутник V» в виде спрея доступна в 90 поликлиниках во всех районах города. Своевременная вакцинация и ревакцинация позволят не допустить новой волны COVID-19. Поэтому стоит защитить себя и своих близких, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что город закупил 54 тыс. специальных насадок-распылителей для назальной вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге стартовала назальная вакцинация от COVID-19.