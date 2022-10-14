Северная столица продолжает удерживать третью позицию по числу заразившихся COVID-19

Северная столица продолжает удерживать третью позицию по числу заразившихся COVID-19
Северная столица продолжает удерживать третью позицию по числу заразившихся COVID-19. Фото: pxhere

За минувшие 24 часа петербургские медики выявили 963 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 135 человек, выздоровели – 1 699, умерли – 18. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 776 217 местных жителей, вылечились — 1 729 514 человек, а общее число жертв достигло 35 503. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 167 человек. На втором месте оказалась Свердловская область — 1092 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской академии наук заявили о продолжении мутации коронавируса. Эксперты заметили, что в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.

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