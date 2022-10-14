МегаФон усилился во Всеволожском районе: скорость загрузки данных выросла на 73%

Оператор обновил техническую инфраструктуру в одном из крупнейших районов Ленинградской области – Всеволожском. Теперь свыше 500 тысяч жителей могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях.

С начала года на территории района технические специалисты оператора построили и модернизировали более 20 объектов связи в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Каждый диапазон имеет свои преимущества – скорость интернета, дальность сигнала, доступ вглубь помещений – все эти характеристики в результате совместного использования позволяют МегаФону предоставлять жителям качественные LTE услуги. В результате проведенных работ скорость загрузки данных в сети оператора во Всеволожском районе выросла на 73%.

По данным аналитиков МегаФона, объем передачи данных в Ленинградской области с начала года достиг более 90 тысяч Тб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%. Такой объем данных эквивалентен просмотру свыше 18 миллионов фильмов в HD формате.

Результаты постоянных улучшений на сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 году. В России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Реклама, ПАО «МегаФон». LjN8Juvk1