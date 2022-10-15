В России откроются «Союзмульткафе» в тематике всеми любимых мультфильмов

В России откроются &#171;Союзмульткафе&#187; в тематике всеми любимых мультфильмов
Фото: кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

Студия «Союзмультфильм» запустит франшизу семейных кафе в тематике мультфильмов студии.

По информации пресс-службы киностудии «Союзмультфильм», в России запустят франшизу «Союзмульткафе» для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных образов из мультфильмов. В таких кафе дети смогут посещать тематические мероприятия и мастер-классы.

«У киностудии уже есть две франшизы — мультимедийный центр «Союзмультпарк» и развлекательно-познавательный центр «Союзмультклуб». «Союзмульткафе» может стать логичным дополнением к тематическому павильону, детскому центру. Также мы рассчитываем, что формат «Союзмульткафе» станет востребован в торговых центрах и моллах, а для небольшого города тематическое кафе может стать популярным местом проведения семейного досуга», — отметил коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов.

Сейчас представители бизнеса раздумывают над несколькими оригинальными концептами: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск и фудтрак. Кроме того, франшиза дает возможность использовать несколько тематических оформлений интерьеров и меню по мотивам анимационных картин — «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Крутиксы», «Маугли», «38 попугаев», «Зебра в клеточку» и так далее.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что скончался художник мультфильмов про Простоквашино Вышегородцев.

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