«Не знала, что так можно существовать»: Елена Кондулайнен поделилась тяжелыми подробностями жизни после инсульта

Актриса Елена Кондулайнен рассказала, насколько тяжелым было восстановление после инсульта.

По информации Starhit, в 2020 году 63-летнюю звезду советского кино Елену Кондулайнен разбил инсульт. Актриса резко почувствовала себя плохо на мероприятии, в больнице впала в кому и еле выжила. Вслед за эти последовала тяжелейшая многолетняя реабилитация.

Во время интервью Кондулайнен рассказала, что в первое время не помнила, что у нее есть сыновья и как их зовут.

«В больнице, тогда был локдаун, никто не мог сказать мне, кто я. Это так интересно и необычно! Память возвращалась полтора года. С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок, я не могла петь, интонировать. Знаешь, там столько народу, и все в таком состоянии. Я столько горя увидела, не знала, что так можно существовать», — поделилась откровенностью Елена.