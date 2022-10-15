«Не знала, что так можно существовать»: Елена Кондулайнен поделилась тяжелыми подробностями жизни после инсульта

&#171;Не знала, что так можно существовать&#187;: Елена Кондулайнен поделилась тяжелыми подробностями жизни после инсульта
Фото: скриншот канала YouTube

Актриса Елена Кондулайнен рассказала, насколько тяжелым было восстановление после инсульта.

По информации Starhit, в 2020 году 63-летнюю звезду советского кино Елену Кондулайнен разбил инсульт. Актриса резко почувствовала себя плохо на мероприятии, в больнице впала в кому и еле выжила. Вслед за эти последовала тяжелейшая многолетняя реабилитация.

Во время интервью Кондулайнен рассказала, что в первое время не помнила, что у нее есть сыновья и как их зовут.

«В больнице, тогда был локдаун, никто не мог сказать мне, кто я. Это так интересно и необычно! Память возвращалась полтора года. С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок, я не могла петь, интонировать. Знаешь, там столько народу, и все в таком состоянии. Я столько горя увидела, не знала, что так можно существовать», — поделилась откровенностью Елена.

После лечения в больнице звезде предстояли тяжелые годы восстановления дома. Ослабевшая актриса не могла не то что ходить, даже стоять.

«Меня выхаживали мои сыновья и брат. Сын меня носил на руках в ванну. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались», — отметила Кондулайнен.

Инсульт также повлиял на внешность актрисы, привыкшей быть главным секс-символом страны. Например, у женщины неожиданно вылез один глаз. Кроме тего, после инсульта у Кондулайнен отнялась правая сторона тела и до сих пор до конца не восстановилась — актрисе пришлось научиться писать левой.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургская актриса Анна Ковальчук рассказала об отношениях между артистами на съемках «Мастера и Маргариты».

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