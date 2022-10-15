Американская разведка профинансирует воскрешение мамонтов и птицы додо

ЦРУ инвестирует в технологии редактирования ДНК для воскрешения вымерших животных.

По информации зарубежных СМИ, Центральное разведывательное управление США профинансирует исследования по воскрешению вымерших животных, в том числе шерстистого мамонта и тигроподобного тилацина. Для этого ЦРУ инвестирует крупную сумму биотехнологическую компанию из Техаса.

Через фирму венчурных инвестиций под названием In-Q-Tel, которую финансирует ЦРУ, агентство вложило деньги в компанию Colossal Biosciences. Цель компании звучит как «снова увидеть гром шерстистого мамонта над тундрой при помощи генной инженерии», что означает использование перспективной технологии редактирования ДНК.

Помимо мамонта, ЦРУ также хочет возродить вымершего тилацина или тасманийского тигра — волкоподобного сумчатого животного, вымершего в 1930-х годах. Кроме того, агентство мечтает воскресить давно не живущую на Земле птицу додо.

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