В Петербурге за день скончалось 17 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за день скончалось 17 пациентов с коронавирусом. Фото: pxhere

В Петербурге за день скончалось 17 пациентов с коронавирусом. Фото: pxhere

По всей России за сутки скончался 92 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 17 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 2 — 19 человек.

На 17 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 46 415 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида умер один человек. В регионе насчитывается 3 498 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 557 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 388 993 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской академии наук заявили о продолжении мутации COVID-19. По словам экспертов, в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.