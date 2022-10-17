Петербург стал вторым по суточному количеству заболевших коронавирусом

Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Свердловская область. Сегодня, 17 октября, она обогнала Москву и Северную столицу. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 709 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 54 человека, выздоровели – 412, умерли – 17. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 778 563 местных жителя, вылечились — 1 731 901 человек, а общее число жертв достигло 35 557. Об этом в понедельник сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 895 человек. На третьем месте оказалась Москва — 679 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской академии наук заявили о продолжении мутации COVID-19. По словам экспертов, в ближайшее время исчезновения инфекции ожидать не приходится.