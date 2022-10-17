Юрист объяснил, что в вопросах безопасности школьника входит в обязанности школы

Учебное заведение несет ответственность за ребенка, пока тот находится на ее территории. За воротами безопасность детей ложиться в первую очередь на плечи родителей.

Юрист Сергей Пирогов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил, что должны делать школы и родители, чтобы ребенок не попал в неприятности. Так, обязательно нужно разговаривать со школьниками о правилах поведения и безопасности, поддерживать связь с учителями и другими родителями.

По словам специалиста, в зону ответственности школы входит не только здание учреждения, но и прилегающая территория. За все происходящие здесь события отвечает школьный персонал. Однако от родителей тоже требуется участие, проведение бесед, чтобы ребенок понимал, что можно, а что нельзя делать.

Также сотрудникам школы рекомендуется общаться с родителями детей, у которых часто возникают конфликты с другими учениками. В случае, если по мнению родителя, школа приложила не достаточно усилий для обеспечения безопасности и комфортной среды для обучающегося, можно обратиться в районные отделы образования.

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