От Rutube на Android и iOS появилось новое приложение для детей и их родителей

Новое приложение от Rutube «Rutube Детям» доступно для устройств на операционных системах Android, iOS и HarmonyOS. Благодаря этому маленькие пользователи смогут смотреть популярные мультсериалы и обучающие видео.
Как сообщили в пресс-службе видеохостинга, сейчас в приложении представлено уже более 10 тысяч единиц контента, например, мультипликационный сериал-квест «Лесенка знаний: мастерство», который был создан Rutube совместно с компанией «Ярко».
В новом приложении весь материал отсортирован по категориям. При этом родители могут установить таймер просмотра, позволяющий ограничивать время, которое ребенок проводит в приложении на специальном для него разделе. Вход в него защищен кодом доступа.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в поселке Белоостров во Всеволожском районе Ленинградской области в зоне строящегося высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса появилась мобильная сеть LTE