От Rutube на Android и iOS появилось новое приложение для детей и их родителей

От Rutube на Android и iOS появилось новое приложение для детей и их родителей
От Rutube на Android и iOS появилось новое приложение для детей и их родителей. Фото: Pxhere

Новое приложение от Rutube «Rutube Детям» доступно для устройств на операционных системах Android, iOS и HarmonyOS. Благодаря этому маленькие пользователи смогут смотреть популярные мультсериалы и обучающие видео.

Как сообщили в пресс-службе видеохостинга, сейчас в приложении представлено уже более 10 тысяч единиц контента, например, мультипликационный сериал-квест «Лесенка знаний: мастерство», который был создан Rutube совместно с компанией «Ярко».

В новом приложении весь материал отсортирован по категориям. При этом родители могут установить таймер просмотра, позволяющий ограничивать время, которое ребенок проводит в приложении на специальном для него разделе. Вход в него защищен кодом доступа.

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