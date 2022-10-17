В Петербурге домой вернули еще трех призванных по ошибке граждан

В Петербурге домой вернули еще трех призванных по ошибке граждан. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге домой вернули еще трех призванных по ошибке граждан. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице продолжают разбираться со случаями ошибочной мобилизации. В этот раз домой снова вернули трех человек.

О новых случаях сообщили петербургские власти. Выяснилось, что призывали мужчину, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата, и сейчас все еще действуют медицинские ограничения.

Вторым призванным по ошибке гражданином стал аспирант одного из петербургских университетов, более того он является высококвалифицированным IT-специалистом, который работает в крупной отечественной компании.

Третьим мобилизованным оказался петербуржец с несколькими сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющий бронь на работе.

Подчеркивается, что по всем указанным случаям провели работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации предложили отменить отсрочку от призыва для сенаторов и депутатов.