За сутки вылечиться от коронавируса смогли более 1,5 тысячи петербуржцев

По всей России за сутки скончался 91 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 19 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 1 — 20 человек.

На 18 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 46 435 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида не умер ни один человек. В регионе насчитывается 3 498 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 576 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 389 084 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса больше необязательны.