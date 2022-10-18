В Невском районе школьник укусил одноклассника за руку и получил в ответ сильный удар в живот

В Невском районе школьник укусил одноклассника за руку и получил в ответ сильный удар в живот
В Невском районе школьник укусил одноклассника за руку и получил в ответ сильный удар в живот. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Учащийся одной из школ Невского района из-за конфликта с одноклассником попал на больничную койку в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPB, 17 октября около 05:15 скорая забрала из квартиры дома на Дальневосточном проспекте шестиклассника с поверхностными тупыми травмами живота. В тяжелом состоянии 11-летнего ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 5.

Выяснилось, что мальчик получил травмы в школе после ссоры с 12-летним одноклассником. По словам последнего, на уроке математики он заметил, что на его тетрадке разлита вода. По улыбке пострадавшего предполагалось, что произошедшее — его рук дело. После урока учащийся попытался выяснить, зачем мальчик так поступил, на что получил укус в руку. В ответ одноклассник сильно ударил оппонента кулаком в живот.

Семьи обоих детей полные, на учете в ОДН несовершеннолетние не состоят. Все точные обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что учебное заведение несет ответственность за ребенка, пока тот находится на его территории. За воротами безопасность детей ложиться уже на плечи родителей.

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