Гатчинские электрички прибывают в Петербург с получасовой задержкой 19 октября

Пригородные поезда на направлении Гатчина — Санкт-Петербург в среду, 19 октября, следуют с опозданием до получаса по техническим причинам.

По данным пресс-службы Северо-Западной пригородной пассажирской компании, электрички из Гатчины в Петербург 19 октября опаздывают минимум на 15 минут.

Нарушение расписания начали фиксировать утром в среду. Причину задержки связывают с техническими поломками. Время задержки составляет от десяти минут до получаса. Для того, чтобы вернуть график движения поездов в норму, специалисты железной дороги уже предпринимают необходимые меры.

В СЗППК принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что электричка сбила упавшего на рельсы юношу на станции Броневая. Примерно в час ночи подвыпивший молодой человек стоял на платформе и упал, потеряв равновесие