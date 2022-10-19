Биоархеологи доказали: неандертальцы были мясоедами

Ученые исследовали моляр неандертальца, найденный в пещере де-лос-Морос. По составу зуба получилось определить рацион древнего человека, очень любившего мясо, но и не отказывавшегося от растительной пищи.

По информации N+1, международная группа биоархеологов исследовали состав зубов животных, найденных во время раскопок испанской пещеры де-лос-Морос. В руки исследователей попал и зуб неандертальца. Ученые отметили, что обычно у травоядных животных наблюдается более высокое соотношение изотопов цинка, нежели у плотоядных.

Среди всех рассмотренных животных из пещеры де-лос-Морос самое низкое соотношение изотопов цинка обнаружилось у неандертальца, а значит, он был плотоядным индивидом, занимавшим высший трофический уровень. По мнению ученых, соотношение изотопов цинка может отражать особенности рациона неандертальца, вероятно, любившего полакомиться мясом и печенью оленей и кроликов, исключая костный мозг и кровь.