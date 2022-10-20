Билайн улучшил связь в Пулково

Сотовый оператор билайн расширил покрытие в международном аэропорту Пулково. Теперь пассажиры могут пользоваться мобильной связью не только в здании терминала, но и на летном поле.

Сеть билайн уже давно действует в Пулково, охватывая помещения терминала, автопарковку и прилегающие территории. Благодаря запуску новой базовой станции, оператор расширил покрытие на взлётно-посадочную полосу и зону стоянки самолётов. Таким образом сетью стало удобнее пользоваться персоналу аэропорта и пассажирам перед взлётом или после приземления.

Интернет билайн в Пулково позволяет абонентам выходить в сеть на скоростях 4G/LTE, что обеспечивает возможность быстро скачивать музыку и видео, отправлять объёмные файлы, совершать видеозвонки.

Интересно, что сеть билайна показала в аэропорту достаточно высокую скорость интернета – свидетельствуют данные агентства TelecomDaily, которое летом провело исследование качества сотовой связи в Петербурге. Эксперты агентства протестировали сети мобильных операторов в посещаемых местах города и области, в том числе и в Пулково. Зафиксированная TelecomDaily скорость при загрузке в сети билайна составила 38,6 Мбит/c – максимальный результат из всех четырех операторов.

«Чтобы наши клиенты могли пользоваться связью везде, где им необходимо, мы постоянно ведём работы по расширению сети и точечным улучшениям, — отмечает директор билайна в Петербурге и Ленобласти Евгений Брянцев. – Международный аэропорт Пулково является одним из важнейших транспортных кластеров в стране, поэтому мы уделяем особое внимание качеству связи на этом объекте».

Напомним, что летом билайн завершил масштабный рефарминг – расширил пропускную способность на всей своей сети 4G в Петербурге. По собственным оценкам оператора, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета билайн в городе на 30%.

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