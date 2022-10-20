ВОЗ предупредила: к 2030 году малоподвижный образ жизни заставит страдать от болезней полмиллиарда человек

ВОЗ предупредила: к 2030 году малоподвижный образ жизни заставит страдать от болезней полмиллиарда человек
Фото: unspalsh

ВОЗ: полмиллиарда человек заболеют до 2030 года из-за малоподвижного образа жизни.

По данным доклада Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году в мире могут зафиксировать свыше 500 млн случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний из-за малоподвижного образа жизни. По оценке ВОЗ, мировые расходы на лечение заболеваний превысят $300 млрд.

Причем, почти половина этих заболеваний будет вызвана гипертонией, а 43% — депрессией. Наибольшие экономические издержки понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, вызванных недостатком физической активности.

В организации отметили, что важность физической активности подтвердили пандемия коронавируса и сравнительный анализ переносимости заболевания пациентами с различной физической подготовкой.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что врачи Петербурга научились просто выявлять болезнь Альцгеймера до первых симптомов.

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