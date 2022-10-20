Израильская компания изобрела 3D-принтер для печати растительного мяса в промышленных масштабах

По данным NTDTV, израильская компания Redefine Meat представила 3D-принтер для промышленного выпуска растительного мяса, способный печатать несколько тонн продукта в день. Для производства мясных волоком аппарат использует сою, горох, нут, свеклу, пищевые дрожжи и кокосовое масло.

Что интересно, новый 3D-принтер можно настраивать на стейки разной степени жесткости. Органолептические характеристики напечатанного мяса практически не отличимы от натурального — об этом свидетельствуют комментарии множества дегустаторов.

Компания произвела уже восемь таких агрегатов, два из которых отправила в Нидерланды — там до конца 2022 года планируется открытие завода по производству растительного мяса. Сейчас новинку можно попробовать почти в 1000 ресторанах, которые покупают стейки, распечатанные на 3D-принтере, по $40 за килограмм.

Несмотря на то, что напечатанное мясо получается дороже натурального, израильтяне планируют выпускать более 15 тонн растительного мяса в день для множества стран Европы.