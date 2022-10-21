В Петербурге за сутки ушли из жизни 15 пациентов с COVID-19

В Петербурге за сутки ушли из жизни 15 пациентов с COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге за сутки ушли из жизни 15 пациентов с COVID-19. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По всей России за сутки скончались 93 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше на 4 — 19 человек.

На 21 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 46 489 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида не умер ни один человек. В регионе насчитывается 3 498 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 624 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 389 359 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге больше необязательны.