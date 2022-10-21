В Ленобласти за сутки еще у 137 человек зафиксировали коронавирус

В Ленобласти за сутки еще у 137 человек зафиксировали коронавирус
В Ленобласти за сутки еще у 137 человек зафиксировали коронавирус. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 137 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 21 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 235 371 местный житель. Всего выздоровели 229 375 пациентов, в том числе 264 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 498.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 3 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 660 человек. Второе место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 624 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге больше необязательны.

ленобласть оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Появились подробности скандальной отставки премьер-министра Лиз Трасс
В России домой вернули почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных граждан
Колесов призвал петербуржцев задуматься о замене шин на следующей неделе
У дома в Виленском переулке нашли стонущего окровавленного ...
На Хасанской двухлетний ребенок погиб, упав с кровати
В Ленинградском зоопарке показали будни выдры Финика за ведром каштанов
Петербуржец получил повестку и вместо военкомата пошел в суд
Эксперт оценил идею введения двухлетней службы в российской армии