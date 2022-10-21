В Приморском районе семиклассник, играя с ножом, порезал шею однокласснику

На проспекте Королева мальчик, демонстрируя свой складной нож, начал им размахивать и порезал шею своему знакомому.

Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранительные органы Приморского района разбираются с неосторожностью подростков, в результате которой один из них оказался на больничной койке в состоянии средней степени тяжести.

Около 19:30 вечера 19 октября в сопровождении матери с колото-резаной раной шеи к специалистам обратился 13-летний мальчик. Выяснилось, что несколькими часами ранее, около 15:10 семиклассник находился в гостях у своего ровесника на проспекте Королева. Сначала подростки играли в приставку, а после одноклассник пострадавшего решил показать свой складной нож и начал размахивать им перед лицом своего знакомого. В результате подростку попало по шее.

По факту произошедшего от матери пострадавшего было передано заявление в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что учащийся одной из школ Невского района из-за конфликта с одноклассником попал на больничную койку в тяжелом состоянии после сильного удара в живот.