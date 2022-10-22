В консерватории Римского-Корсакова в Петербурге к 2024 году появятся стеклянно-металлические купола и общественные пространства

В Петербурге утвердили новый проект реконструкции консерватории Римского-Корсакова, в которой к 2024 году, помимо новых фасадов, появятся крытые общественные пространства.

По информации пресс-службы ППК «Единый заказчик», Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на реконструкцию и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

«В ходе первой реконструкции предполагается переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства и возведение над ними куполов из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной кровле площадь здания увеличится более чем на 600 кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Работы по реставрации консерватории возобновились осенью прошлого года, а до конца нынешнего специалисты планируют полностью обновить лепной декор на фасаде здания со стороны улицы Декабристов. В конце июля работники уже начали монтаж отреставрированных и воссозданных деталей. Завершить ремонтно-реставрационные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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