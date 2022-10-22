«Аморальное» участие в несогласованном массовом мероприятие привело к увольнению преподавателя СПБГУ

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Фото: скриншот Google Maps

В СПбГУ подтвердили увольнение доцента за участие в несогласованном массовом мероприятии. Мужчину арестовали на 10 суток в качестве наказания за административное правонарушение.

По информации пресс-службы СПБГУ, преподавателя, принявшего участие в несанкционированной акции, уволили из вуза. Причиной увольнения называют нарушение преподавателем пункта устава университета, обязывающего его сотрудников следовать нравственным и культурным традициям СПбГУ, общепринятым моральным и этическим нормам.

В случае совершения сотрудником аморального поступка документ предусматривает возможность расторжения с ним трудового договора.

«Совершенный работником проступок является аморальным и несовместимым с осуществлением воспитательных функций и продолжением данной работы», — сказано в приказе об увольнении сотрудника.

Приказ об увольнении преподавателя подписал проректор СПбГУ по организации работы с персоналом Владимир Еремеев. В документе также отметили, что уволенный педагог был арестован на 10 суток за участие в мероприятии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что экс-кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы не расставаться с ней после увольнения.

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