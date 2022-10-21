Экс-кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы не расставаться с ней после увольнения

Экс-кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы не расставаться с ней после увольнения. Фото: Pxhere

Экс-кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы не расставаться с ней после увольнения. Фото: Pxhere

Бывший кинолог решила разыграть смерть служебной собаки, чтобы забрать ее себе после ухода с работы.

Так, на протяжении 4 лет 30-летняя женщина работала в паре с ризеншнауцером Келли. Собака проходила тренировки на розыск оружия и взрывчатки. В августе 2022 года петербурженка решила перейти работать в другое ведомство, но с собакой прощаться не захотела. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чтобы из-за увольнения не разлучаться с Келли, гражданка заявила о её гибели. Петербурженка утверждала, что животное утонуло во время купания в пруду.

Специалисты организовали проверку, в ходе которой собака внезапно нашлась живой и невредимой. Несмотря на то, что у животного вырезали чип, на этом месте осталось клеймо. Бывшие коллеги женщины не понимают, почему она пошла таким путём, так как вопрос можно было решить законным способом, пообщавшись с ГУ МВД и со специалистами на новом месте работы.

Сейчас животное находится в питомнике, а в отношении бывшего кинолога проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге собакам-поводырям предложили выдавать пенсии. В настоящее время государство оплачивает уход за псом только до того момента, пока он остается способным выполнять свою работу.