Петербургская полиция за неделю возбудила 309 уголовных дел по миграционным преступлениям

Полиция Северной Столицы провела операцию под названием «Нелегал-2022», в ходе которой в отношении 309 мигрантов возбудили уголовные дела.

По информации пресс-службы полиции Петербурга, с 10 по 17 октября в Петербурге и Ленобласти сотрудники полицию провели операцию «Нелегал-2022». Целью операции называют противодействие незаконной миграции и пресечение противоправной деятельности в сфере миграции.

В результате оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции выявили около 4 тысяч нарушений миграционного законодательства. За выявленные правонарушения мигранты заплатили административные штрафы на сумму более 15 млн рублей, из которых 10 млн рублей уже попали в бюджет города.

За пределы России полиция выдворила 84 иностранца, а 8 иностранцев — депортировала. Кроме того, по миграционным преступлениям возбудили 309 уголовных дел, причем, большинство из относилось к фиктивной постановке на миграционный учет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что сотрудники транспортной полиции вычислили в Пулково мигранта-экстремиста.