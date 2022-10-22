NASA показало невероятной красоты снимки «Столпов Творения» с орбитального телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA показало невероятной красоты снимки &#171;Столпов Творения&#187; с орбитального телескопа «Джеймс Уэбб»
Фото: официальный сайт NASA

Телескопа «Джеймс Уэбб» смог запечатлеть уникальные снимки «Столпов Творения».

Агентство NASA показало уникальные снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли, которое находится в центральной части туманности Орел. Запечатлеть красоту смог орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб».

В агентстве отметили, что трехмерные столбы выглядят как величественные скальные образования, но они гораздо более проницаемы. Они состоят из холодного межзвездного газа и пыли, которые иногда кажутся полупрозрачными в ближнем инфракрасном свете.

Фото: официальный сайт NASA

Впервые «Столпы Творения» запечатлел телескоп «Хаббл» в 1995 году, а в более высоком разрешении появились снимки в 2014 году. Туманность Орла, где возвышаются «Столпы Творения», удалена от Земли почти на 7 тысяч световых лет.

«Новые снимки помогут исследователям пересмотреть свои модели звездообразования, определив гораздо более точное количество новообразованных звезд, а также количество газа и пыли в этом регионе. Со временем это выстроится в более четкое понимание того, как звезды формируются», — говорится в сообщении NASA.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в верхних слоях атмосферы экзопланет обнаружился тяжелейший элемент барий.

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