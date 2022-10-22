Петербурженками рассказали о болезнях, которыми можно заразиться во время неумелого маникюра

Врач Жданова назвала жительницам Петербурга болезни, которыми можно заразиться во время маникюра. Оказалось, навредить ногтям и рукам может огромное количество инфекций, если проводить процедуру неправильно.

По информации Газеты.RU, врач Анастасия Жданова предупредила: неправильно проведенные процедуры маникюра и педикюра могут стать причиной проблем со здоровьем.

«С физиологической точки зрения функция ногтей – защитная, то есть они защищают пальцы от внешнего механического и теплового воздействия. В современном же мире ногти стали выполнять также и эстетическую функцию. Однако услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность. Есть риск заражения во время процедуры и после нее бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, в том числе такими опасными как гепатит В и С, и даже ВИЧ», — рассказала Жданова.

Врач предупредила, что удаление кутикулы негативно сказывается на здоровье, поскольку она служит для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, непрофессиональное нанесение гель-лака с использованием некачественных материалов может вызвать термические или химические ожоги, а также привести к частичному или полному отхождению ногтя от ногтевого ложа — онихолизису .

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургского блогера заперли в салоне красоты из-за отказа оплачивать халтуру мастера маникюра.