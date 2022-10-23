Диетолог Калинчев заявил о мировой пандемии детского ожирения

Эксперт рассказал о причинах детского ожирения. Оказалось, виноваты не только лекарства и вредная еда, но и обжоры-родители.
По информации RT , врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что в мире настала «пандемия детского ожирения». По его словам, причины такого недуга банально просты, как и у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению, на которое влияют простые углеводы и насыщенные трансжиры.
Диетолог также подчеркнул, что лечение детей осложняется ограничением в выборе лекарств, поскольку большинство препаратов зарегистрировано только для взрослых. Кроме того, для максимальной эффективности врач рекомендовал лечить всю семью, иначе лечение будет бесполезным.
«Не получится кормить правильной едой только ребенка, когда остальные члены семьи едят то, что есть нельзя. В этом и есть основная сложность. На приём к врачу детей с ожирением обычно приводят такие же родители. При этом у себя проблем они не видят и хотят, чтобы врач вылечил их ребенка отдельно от всей семьи. Так не получится. В семье все должны питаться правильно и своим примером показывать, что и как надо делать», — рассказал Алексей Калинчев.
Также врач заявил, что в детском ожирении виновата тотальная гиподинамия и тренд на дистанционное образование за годы пандемии COVID-19. Из-за гаджетомании дети не хотят и не любят гулять на свежем воздухе, а предпочитают сидеть дома.
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