Двухлетняя малышка с Сызранской попала в реанимацию после глотка уксуса

В Московском районе Петербурга невнимательность родителей в очередной раз привела к тяжелым последствиям для ребенка, добравшегося до уксусной кислоты.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 22 октября в полицию поступила телефонограмма из больницы, о том, что из квартиры дома по улице Сызранская в реанимацию привезли двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии.

У малышки диагностировали химический ожог рта и глотки. Оказалось, она по недосмотру родителей сделала глоток уксусной эссенции.

Правоохранители выяснили, что пострадавшая проживает с родителями в полной семье, которая на учетах в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге плеснувший кислоту в лицо возлюбленной школьнице ревнивец может получить 10 лет колонии и 20-милионный штраф.