Кратковременное снижение цен на сезонные товары в Петербурге скоро закончится

Кратковременное снижение цен на сезонные товары в Петербурге скоро закончится
Фото: unsplash

Аналитики предупредили: недавнее снижение индекса цен на товары в Петербурге вызвано падением спроса на них, а это означает, что очень скоро цены опять поползут вверх.

По информации Делового Петербурга, в сентября цены на повседневные товары упали в Петербурге на 1,5% по сравнению с августом 2022 года. За два предыдущих месяца падение было еще более заметным — до 2,4%. В Росстате привели похожие данные: резкое повышение цен весной, их снижение в августе и снова слабый рост в сентябре. По словам аналитиков, такое падение скоро может снова перейти в рост.
«Можно говорить лишь о коррекционном снижении цен после их резкого повышения. Оно отражает отчасти ослабление потребительского спроса вследствие сокращения реальных располагаемых доходов населения и изменения потребительского поведения. С конца сентября по ряду признаков заметно сокращение потребления товаров и услуг, не относящихся к необходимым, что пока оказывает сдерживающее влияние на цены», — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
По словам эксперта, повышение цен ожидается из-за сокращения импортных товаров на рынке. Кроме того, может возникнуть дефицит кадров на рынке труда в ряде секторов из–за миграции и частичной мобилизации.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пенсионный фонд перечислит российским семьям по 10 000 рублей на карты 24 октября.
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