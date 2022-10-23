Терапевт предупредила о повышении риска навредить здоровью при пристрастии к кетодиете и сыроедению

Врач Александрова рассказала, какие диеты опасны для здоровья. Оказалось, россиянам не стоит налегать на сыроедение и кетодиеты.

По информации «Прайм», врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова предупредила о серьезных рисках для здоровьях таких популярных диет, как кетодиета и сыроедение. Дело в том, что изначально врачи создавали эти диеты для лечения или реабилитации людей по медицинским показаниям. Поэтому их применение без консультации врача может сильно навредить.

«Кетодиета, согласно исследованиям, повышает риск смертности от всех болезней. Значительное ограничение и тем более полный отказ от углеводов не естественны для организма. Они дают энергию организму и мозгу. Разумно ограничивать лишь простые углеводы. Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи», — заявила врач.

Сыроедение как один из вариантов вегетарианства, в свою очередь, может спровоцировать серьезные проблемы с менструальным циклом. Оказывается, эта диета значительно понижает общий холестерин, который важен для синтезирования половых гормонов. Кроме того, сыроедение может повысить риск остеопороза и травм, потому что снижается мышечная и костная масса.

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