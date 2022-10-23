Глава Минпромторга посчитал вероятным использование МКС до 2028 года

Мантуров заявил, что эксплуатация МКС может продолжиться до 2028 года. Роскосмос планировал покинуть проект в 2024 году.

По информации РИА Новости, глава Минпромторга Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года. По его словам, это будет сделано в процессе развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации.

Мантуров отметил, что, согласно выводам Ракетно-космической корпорации «Энергия», неразрешимых технических проблем, которые могли бы помешать продлению срока функционирования МКС после 2024 года, не обнаружено.

Напомним, что в июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о планах окончательного ухода с МКС после 2024 года. Позднее он уточнил, что российская сторона начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российские космонавты напечатали на борту МКС бюст Гагарина на 3D-принтере.