Глава Минпромторга посчитал вероятным использование МКС до 2028 года

Глава Минпромторга посчитал вероятным использование МКС до 2028 года
Фото: unsplash

Мантуров заявил, что эксплуатация МКС может продолжиться до 2028 года. Роскосмос планировал покинуть проект в 2024 году.

По информации РИА Новости, глава Минпромторга Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года. По его словам, это будет сделано в процессе развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации.

Мантуров отметил, что, согласно выводам Ракетно-космической корпорации «Энергия», неразрешимых технических проблем, которые могли бы помешать продлению срока функционирования МКС после 2024 года, не обнаружено.

Напомним, что в июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о планах окончательного ухода с МКС после 2024 года. Позднее он уточнил, что российская сторона начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российские космонавты напечатали на борту МКС бюст Гагарина на 3D-принтере.

минпромторг МКС роскосмос


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гарвардские врачи обнаружили связь между одиночеством, стрессом и ...
Физики смогли превратить воду в золотой металл при помощи химической магии ...
В Египте нашли утерянную 2 тысячи лет назад древнейшую карту звездного неба
Российские ученые научились управлять беспилотниками силой мысли через нейрокаску
«Так круто сохранить чью-то жизнь»: Олег Тиньков с благодарностью ...
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет в Петербург 6 января
Беременная певица Ольга Орлова лишилась денег и багажа с лекарствами в Милане
Глава Минпромторга посчитал вероятным использование МКС до 2028 года