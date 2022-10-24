Синоптик заявил, что начало недели порадует петербуржцев

В Петербурге 24 октября не ожидается дождей. Специалист заметил, что начало текущей недели порадуется горожан.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник погодные условия в Северной столице сформирует небольшой, вытянувшийся в меридиональном направлении, гребень антициклона. В связи с этим ожидается переменная облачность, но без осадков.

Температура воздуха в течение дня составит +5 и+7 градусов, по области показатели достигнут +3 и +8 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Завтра, станет несколько прохладнее. Леус предупредил, что ближе к вечеру придут дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам раскрыли сроки прихода настоящей климатической зимы в город. До конца октября в атмосфере над северо-западом России будут преобладать циклонические процессы