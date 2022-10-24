В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 15 человек

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 15 человек. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 15 человек. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончались 89 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня такое же.

На 24 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург и Москва находятся на 1 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 499 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 35 662 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 389 626 человек. Столица за все время существования заболевания потеряла 46 538 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге больше необязательны.