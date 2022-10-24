В Московском районе первоклассник отравился неизвестной жидкостью из гаража отца

В Московском районе первоклассник отравился неизвестной жидкостью из гаража отца. Фото: Pxhere

В Московском районе первоклассник отравился неизвестной жидкостью из гаража отца. Фото: Pxhere

Ребенок со Звездной улицы попал в реанимацию после того, как выпил неизвестную жидкость, которую нашел в гараже своего папы.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Детскую городскую больницу №5 шестилетний мальчик обратился 23 октября около 18:17. Вместе с ним был отец, который пояснил, что сын выпил неизвестную жидкость, когда находился с ним в гараже на территории Обухово-Невской РОО МО ВОА.

Пострадавший попал к врачам в тяжелом состоянии с токсическим действием неуточненного вещества, после чего его перевели в реанимацию.

Семья ребенка полная, на учете в ОДН не состоит. Мать 34 лет работает менеджером по товародвижению, а 36-летний отец трудоустроен шлефовщиком.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что двухлетняя девочка в Московском районе Петербурга добралась до уксусной кислоты и, сделав глоток, попала на больничную койку.